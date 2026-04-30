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Synchrony Financial-Investition

S&P 500-Titel Synchrony Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synchrony Financial von vor einem Jahr abgeworfen

01.05.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Synchrony Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Synchrony Financial
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Synchrony Financial-Anteilen an der Börse NYSE feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 52,31 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 USD in die Synchrony Financial-Aktie investierten, hätten nun 19,117 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Synchrony Financial-Anteile wären am 30.04.2026 1.456,70 USD wert, da der Schlussstand 76,20 USD betrug. Mit einer Performance von +45,67 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Synchrony Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25,37 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Synchrony Financial-Papiere fand am 31.07.2014 an der Börse NYSE statt. Damals wurde der erste Kurs eines Synchrony Financial-Anteils bei 17,17 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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24.01.2019Synchrony Financial OutperformOppenheimer & Co. Inc.
04.11.2016Synchrony Financial BuyCompass Point
11.10.2016Synchrony Financial OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
25.04.2016Synchrony Financial BuyDeutsche Bank AG
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