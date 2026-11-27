Lohnende Synchrony Financial-Anlage?

Investoren, die vor Jahren in Synchrony Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Synchrony Financial-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Synchrony Financial-Anteile bei 47,68 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Synchrony Financial-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,973 Synchrony Financial-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 1.441,48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 68,73 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 44,15 Prozent zugenommen.

Synchrony Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,34 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Synchrony Financial-Papiere an der Börse NYSE war der 31.07.2014. Damals wurde der erste Kurs eines Synchrony Financial-Anteils bei 17,17 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net