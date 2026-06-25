S&P 500-Titel Synchrony Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Synchrony Financial-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Lukrative Synchrony Financial-Investition?

Bei einem frühen Synchrony Financial-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Synchrony Financial-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 65,83 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,519 Synchrony Financial-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 119,28 USD, da sich der Wert eines Synchrony Financial-Anteils am 25.06.2026 auf 78,52 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,28 Prozent gesteigert.

Synchrony Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25,76 Mrd. USD. Die Synchrony Financial-Aktie wurde am 31.07.2014 an der Börse NYSE zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Synchrony Financial-Anteils belief sich damals auf 17,17 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net