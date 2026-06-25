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Lukrative Synchrony Financial-Investition?

S&P 500-Titel Synchrony Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Synchrony Financial-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

26.06.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Synchrony Financial-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Synchrony Financial
67,96 EUR 0,98 EUR 1,46%
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Heute vor 1 Jahr wurde die Synchrony Financial-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 65,83 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,519 Synchrony Financial-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 119,28 USD, da sich der Wert eines Synchrony Financial-Anteils am 25.06.2026 auf 78,52 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,28 Prozent gesteigert.

Synchrony Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25,76 Mrd. USD. Die Synchrony Financial-Aktie wurde am 31.07.2014 an der Börse NYSE zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Synchrony Financial-Anteils belief sich damals auf 17,17 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
24.01.2019Synchrony Financial OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.12.2016Synchrony Financial NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
04.11.2016Synchrony Financial BuyCompass Point
11.10.2016Synchrony Financial OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
25.04.2016Synchrony Financial BuyDeutsche Bank AG
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24.01.2019Synchrony Financial OutperformOppenheimer & Co. Inc.
04.11.2016Synchrony Financial BuyCompass Point
11.10.2016Synchrony Financial OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
25.04.2016Synchrony Financial BuyDeutsche Bank AG
13.01.2016Synchrony Financial BuyD.A. Davidson & Co.
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07.12.2016Synchrony Financial NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
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