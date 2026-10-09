S&P 500-Titel Synchrony Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Synchrony Financial-Investment von vor 10 Jahren verdient

Synchrony Financial-Investition im Blick

09.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Synchrony Financial-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Synchrony Financial-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 26,67 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Synchrony Financial-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,750 Synchrony Financial-Aktien. Die gehaltenen Synchrony Financial-Aktien wären am 08.10.2026 276,42 USD wert, da der Schlussstand 73,72 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 176,42 Prozent.

Der Börsenwert von Synchrony Financial belief sich jüngst auf 23,34 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Synchrony Financial-Papiere an der Börse NYSE war der 31.07.2014. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Synchrony Financial-Papiers auf 17,17 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net