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Langfristige Investition

S&P 500-Titel Synchrony Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Synchrony Financial von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Synchrony Financial-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Synchrony Financial
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Am 06.11.2016 wurden Synchrony Financial-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 28,22 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in Synchrony Financial-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,436 Synchrony Financial-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (74,07 USD), wäre das Investment nun 2.624,73 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 162,47 Prozent angezogen.

Insgesamt war Synchrony Financial zuletzt 23,30 Mrd. USD wert. Die Synchrony Financial-Aktie wurde am 31.07.2014 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Ein Synchrony Financial-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 17,17 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
24.01.19 Synchrony Financial Outperform Oppenheimer & Co. Inc.
07.12.16 Synchrony Financial Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.
04.11.16 Synchrony Financial Buy Compass Point
11.10.16 Synchrony Financial Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
25.04.16 Synchrony Financial Buy Deutsche Bank AG

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