S&P 500-Titel Synchrony Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Synchrony Financial-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Synchrony Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
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Am 18.09.2025 wurden Synchrony Financial-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 76,53 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Synchrony Financial-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,307 Synchrony Financial-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97,23 USD, da sich der Wert eines Synchrony Financial-Papiers am 17.09.2026 auf 74,41 USD belief. Mit einer Performance von -2,77 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Synchrony Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,31 Mrd. USD. Am 31.07.2014 wurden Synchrony Financial-Anteile zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Das Synchrony Financial-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 17,17 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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