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S&P 500-Titel Synchrony Financial-Aktie: Über diese Dividende können sich Synchrony Financial-Aktionäre freuen

25.06.26 16:36 Uhr
S&P 500-Titel Synchrony Financial-Aktie: Über diese Dividende können sich Synchrony Financial-Aktionäre freuen | finanzen.net

Synchrony Financial-Anleger aufpasst: So hoch fällt die Synchrony Financial-Dividendenzahlung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Synchrony Financial
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Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Synchrony Financial am 24.06.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 1,15 USD beschlossen. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 15,00 Prozent an. Alles in allem schüttet Synchrony Financial 510,00 Mio. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 8,51 Prozent gestiegen.

Synchrony Financial- Ausschüttungsrendite im Blick

Das Synchrony Financial-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem New York-Handel bei 76,32 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2025 verzeichnet die Synchrony Financial-Aktie eine Dividendenrendite von 1,38 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 1,54 Prozent.

Aktienkurs verglichen mit tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 5 Jahren ist der Synchrony Financial-Kurs via New York 53,25 Prozent gestiegen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 73,47 Prozent stärker zugelegt als der Synchrony Financial-Kurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Synchrony Financial

Für 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 1,29 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,69 Prozent anziehen.

Grunddaten von Dividenden-Aktie Synchrony Financial

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Synchrony Financial beträgt aktuell 25,272 Mrd. USD. Das Synchrony Financial-KGV beläuft sich aktuell auf 8,99. 2025 setzte Synchrony Financial 19,116 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 9,28 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

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