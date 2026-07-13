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Profitabler T-Mobile US-Einstieg?

S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine T-Mobile US-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine T-Mobile US-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen T-Mobile US-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
162.30 EUR -3.44 EUR -2.08 %
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit T-Mobile US-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die T-Mobile US-Aktie bei 139,68 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das T-Mobile US-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,159 T-Mobile US-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.07.2026 auf 187,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.343,21 USD wert. Damit wäre die Investition 34,32 Prozent mehr wert.

Insgesamt war T-Mobile US zuletzt 202,30 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
13.07.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
13.07.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.05.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
29.04.26 T-Mobile US Buy UBS AG