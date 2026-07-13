S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine T-Mobile US-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Profitabler T-Mobile US-Einstieg?

16.07.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen T-Mobile US-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit T-Mobile US-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die T-Mobile US-Aktie bei 139,68 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das T-Mobile US-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,159 T-Mobile US-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.07.2026 auf 187,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.343,21 USD wert. Damit wäre die Investition 34,32 Prozent mehr wert.

Insgesamt war T-Mobile US zuletzt 202,30 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net