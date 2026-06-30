S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine T-Mobile US-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in T-Mobile US eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades T-Mobile US-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der T-Mobile US-Aktie betrug an diesem Tag 144,00 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 69,444 T-Mobile US-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 22.07.2026 auf 190,94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13.259,72 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 32,60 Prozent.
Jüngst verzeichnete T-Mobile US eine Marktkapitalisierung von 205,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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