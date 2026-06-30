S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine T-Mobile US-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

T-Mobile US-Investmentbeispiel

23.07.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in T-Mobile US eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades T-Mobile US -Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der T-Mobile US-Aktie betrug an diesem Tag 144,00 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 69,444 T-Mobile US-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 22.07.2026 auf 190,94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13.259,72 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 32,60 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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