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T-Mobile US-Investmentbeispiel

S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine T-Mobile US-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine T-Mobile US-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in T-Mobile US eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
154.80 EUR -12.20 EUR -7.31 %
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades T-Mobile US-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der T-Mobile US-Aktie betrug an diesem Tag 144,00 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 69,444 T-Mobile US-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 22.07.2026 auf 190,94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13.259,72 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 32,60 Prozent.

Jüngst verzeichnete T-Mobile US eine Marktkapitalisierung von 205,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
16:16 T-Mobile US Outperform RBC Capital Markets
13.07.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
13.07.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.05.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 T-Mobile US Kaufen DZ BANK