S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätte eine Investition in T-Mobile US von vor einem Jahr gekostet
Bei einem frühen Investment in T-Mobile US-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
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Am 29.10.2025 wurde das T-Mobile US-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 215,01 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1.000 USD in die T-Mobile US-Aktie investiert hat, hat nun 4,651 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 148,08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 688,71 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 31,13 Prozent abgenommen.
Alle T-Mobile US-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 159,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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