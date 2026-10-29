DAX 26.073 +1,4%ESt50 6.214 +0,8%MSCI World 4.937 +0,2%Top 10 Crypto 10,85 +1,5%Nas 26.233 -1,2%Bitcoin 73.017 +0,3%Euro 1,1165 +0,1%Öl 113,7 -1,4%Gold 4.024 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Hochrechnung

S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätte eine Investition in T-Mobile US von vor einem Jahr gekostet

S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätte eine Investition in T-Mobile US von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Investment in T-Mobile US-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
134.00 EUR 2.04 EUR 1.55 %
Charts | News | Analysen

Am 29.10.2025 wurde das T-Mobile US-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 215,01 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1.000 USD in die T-Mobile US-Aktie investiert hat, hat nun 4,651 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 148,08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 688,71 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 31,13 Prozent abgenommen.

Alle T-Mobile US-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 159,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com

Aktuelle T-Mobile US Aktie News

Werbung

T-Mobile US Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für T-Mobile US nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
16:16 T-Mobile US Buy UBS AG
09:36 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:36 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
21.10.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
13.10.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.