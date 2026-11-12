S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in T-Mobile US von vor 5 Jahren verdient

T-Mobile US-Performance

12.11.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen T-Mobile US-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem T-Mobile US-Papier statt. Zum Handelsende stand das T-Mobile US-Papier an diesem Tag bei 118,24 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,846 T-Mobile US-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 172,16 USD gerechnet, wäre die Investition nun 145,60 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45,60 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von T-Mobile US belief sich zuletzt auf 179,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net