Rentabler Tapestry-Einstieg?

Vor Jahren in Tapestry eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Tapestry-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Tapestry-Papier bei 38,38 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Tapestry-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,606 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Tapestry-Aktien wären am 20.11.2026 312,71 USD wert, da der Schlussstand 120,02 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 212,71 Prozent angewachsen.

Tapestry erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net