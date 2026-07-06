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Tapestry-Investment

S&P 500-Titel Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tapestry von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Tapestry-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tapestry
121.95 EUR -2.00 EUR -1.61 %
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Tapestry-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 98,43 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 USD in die Tapestry-Aktie investierten, hätten nun 101,595 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.07.2026 gerechnet (140,73 USD), wäre das Investment nun 14.297,47 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 42,97 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Tapestry eine Börsenbewertung in Höhe von 28,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Tapestry Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tapestry nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
29.08.19 Tapestry Market Perform Cowen and Company, LLC
16.08.19 Tapestry Buy Needham & Company, LLC
16.08.19 Tapestry Perform Oppenheimer & Co. Inc.
10.05.19 Tapestry Buy Canaccord Adams
09.05.19 Tapestry Buy Standpoint Research