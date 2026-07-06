S&P 500-Titel Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tapestry von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Tapestry-Investment gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Tapestry-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 98,43 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 USD in die Tapestry-Aktie investierten, hätten nun 101,595 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.07.2026 gerechnet (140,73 USD), wäre das Investment nun 14.297,47 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 42,97 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Tapestry eine Börsenbewertung in Höhe von 28,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Tapestry Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.08.19
|Tapestry Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|16.08.19
|Tapestry Buy
|Needham & Company, LLC
|16.08.19
|Tapestry Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|10.05.19
|Tapestry Buy
|Canaccord Adams
|09.05.19
|Tapestry Buy
|Standpoint Research