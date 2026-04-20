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S&P 500-Titel Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Tapestry-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

27.04.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Tapestry eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

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Am 27.04.2023 wurde die Tapestry-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 40,85 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Tapestry-Aktie investiert, befänden sich nun 2,448 Tapestry-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 357,14 USD, da sich der Wert einer Tapestry-Aktie am 24.04.2026 auf 145,89 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 257,14 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Tapestry eine Börsenbewertung in Höhe von 29,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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09.05.2019Tapestry BuyStandpoint Research
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16.10.2018Tapestry BuyNeedham & Company, LLC
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29.08.2019Tapestry Market PerformCowen and Company, LLC
16.08.2019Tapestry PerformOppenheimer & Co. Inc.
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