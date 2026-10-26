S&P 500-Titel Tapestry-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tapestry von vor 10 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Tapestry-Aktie gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Tapestry-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Tapestry-Papiers betrug an diesem Tag 35,72 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in das Tapestry-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 279,955 Tapestry-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Tapestry-Papiers auf 110,37 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 30.898,66 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +208,99 Prozent.
Der Tapestry-Wert an der Börse wurde auf 21,86 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tapestry
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tapestry
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen