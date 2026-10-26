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Lukratives Tapestry-Investment?

S&P 500-Titel Tapestry-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tapestry von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Tapestry-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tapestry
97.82 EUR -0.54 EUR -0.55 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Tapestry-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Tapestry-Papiers betrug an diesem Tag 35,72 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in das Tapestry-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 279,955 Tapestry-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Tapestry-Papiers auf 110,37 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 30.898,66 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +208,99 Prozent.

Der Tapestry-Wert an der Börse wurde auf 21,86 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Tapestry Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tapestry nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.08.19 Tapestry Market Perform Cowen and Company, LLC
16.08.19 Tapestry Buy Needham & Company, LLC
16.08.19 Tapestry Perform Oppenheimer & Co. Inc.
10.05.19 Tapestry Buy Canaccord Adams
09.05.19 Tapestry Buy Standpoint Research

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