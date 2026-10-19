S&P 500-Titel Tapestry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tapestry-Investment von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Tapestry-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Die Tapestry-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Tapestry-Aktie betrug an diesem Tag 38,38 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Tapestry-Aktie investiert, befänden sich nun 26,055 Tapestry-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.10.2026 auf 120,18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3.131,32 USD wert. Damit wäre die Investition um 213,13 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete Tapestry eine Marktkapitalisierung von 24,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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