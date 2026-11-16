S&P 500-Titel Tapestry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tapestry von vor 5 Jahren verdient

Performance unter der Lupe

So viel hätten Anleger mit einem frühen Tapestry-Investment verdienen können.

Am 16.11.2021 wurden Tapestry-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Tapestry-Papier an diesem Tag bei 45,59 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10.000 USD in die Tapestry-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 219,346 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 132,41 USD gerechnet, wäre die Investition nun 29.043,65 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 190,44 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Tapestry eine Börsenbewertung in Höhe von 25,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net