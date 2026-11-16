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S&P 500-Titel Tapestry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tapestry von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Tapestry-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tapestry
118.20 EUR -0.80 EUR -0.67 %
Charts | News | Analysen

Am 16.11.2021 wurden Tapestry-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Tapestry-Papier an diesem Tag bei 45,59 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10.000 USD in die Tapestry-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 219,346 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 132,41 USD gerechnet, wäre die Investition nun 29.043,65 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 190,44 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Tapestry eine Börsenbewertung in Höhe von 25,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Tapestry Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tapestry nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.08.19 Tapestry Market Perform Cowen and Company, LLC
16.08.19 Tapestry Buy Needham & Company, LLC
16.08.19 Tapestry Perform Oppenheimer & Co. Inc.
10.05.19 Tapestry Buy Canaccord Adams
09.05.19 Tapestry Buy Standpoint Research

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