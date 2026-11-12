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Tapestry-Dividende

S&P 500-Titel Tapestry-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tapestry-Aktionäre freuen

S&P 500-Titel Tapestry-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tapestry-Aktionäre freuen

Tapestry-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Tapestry-Ausschüttung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tapestry
119.05 EUR -2.50 EUR -2.06 %
Charts | News | Analysen

Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Tapestry am 11.11.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 1,60 USD je Aktie vereinbart. Damit wurde die Tapestry-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 14,29 Prozent vergrößert. 326,10 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 8,95 Prozent.

Entwicklung der Tapestry-Dividendenrendite

Zum New York-Schluss ging der Tapestry-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 133,34 USD aus dem Handel. Tapestry weist für 2026 eine Dividendenrendite von 1,10 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 1,61 Prozent.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Tapestry-Aktienkurs via New York 28,24 Prozent verteuert. Wird die Rendite inklusive der Dividende gesehen, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 29,29 Prozent statt.

Dividendenaussichten von Tapestry

Für das Jahr 2027 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 1,85 USD aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,39 Prozent steigen.

Tapestry-Hauptdaten

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Tapestry steht aktuell bei 26,606 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Tapestry beträgt aktuell 20,09. Der Umsatz von Tapestry belief sich in 2026 auf 8,004 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 7,27 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.08.19 Tapestry Market Perform Cowen and Company, LLC
16.08.19 Tapestry Buy Needham & Company, LLC
16.08.19 Tapestry Perform Oppenheimer & Co. Inc.
10.05.19 Tapestry Buy Canaccord Adams
09.05.19 Tapestry Buy Standpoint Research

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