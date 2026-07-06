S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Tesla-Einstiegs gewesen.
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Tesla-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 214,88 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,465 Tesla-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.07.2026 auf 419,77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 195,35 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 95,35 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Tesla belief sich zuletzt auf 1,48 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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|Datum
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|08:11
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.