S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesla-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Tesla-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Tesla-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 16,55 USD. Bei einem Tesla-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 60,413 Tesla-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23.712,19 USD, da sich der Wert eines Tesla-Anteils am 20.04.2026 auf 392,50 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 2.271,22 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,50 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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