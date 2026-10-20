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S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesla von vor 3 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesla von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Tesla eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
329.70 EUR 0.40 EUR 0.12 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde das Tesla-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 211,99 USD. Bei einem Tesla-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,472 Tesla-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 368,06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 173,62 USD wert. Mit einer Performance von +73,62 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Tesla zuletzt 1,40 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: betto rodrigues / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
16.10.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 Tesla Neutral UBS AG
05.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG

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