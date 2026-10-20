S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesla von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Tesla eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Vor 3 Jahren wurde das Tesla-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 211,99 USD. Bei einem Tesla-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,472 Tesla-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 368,06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 173,62 USD wert. Mit einer Performance von +73,62 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Tesla zuletzt 1,40 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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