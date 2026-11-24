S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesla von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Tesla-Aktien gewesen.
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Tesla-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 372,00 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 26,882 Tesla-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 385,46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10.361,83 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,62 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Tesla einen Börsenwert von 1,38 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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