S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Tesla-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Lukratives Tesla-Investment?

03.11.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Tesla-Aktie gebracht.

Das Tesla-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Tesla-Papier an diesem Tag bei 12,49 USD. Bei einem Tesla-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 800,341 Tesla-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Tesla-Papiers auf 403,82 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 323.193,81 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3.131,94 Prozent angezogen.

Insgesamt war Tesla zuletzt 1,58 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net