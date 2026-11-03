S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Tesla-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Tesla-Aktie gebracht.
Werte in diesem Artikel
Das Tesla-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Tesla-Papier an diesem Tag bei 12,49 USD. Bei einem Tesla-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 800,341 Tesla-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Tesla-Papiers auf 403,82 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 323.193,81 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3.131,94 Prozent angezogen.
Insgesamt war Tesla zuletzt 1,58 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Josh Edelson/AFP/Getty Images