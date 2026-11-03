DAX 25.896 -0,3%ESt50 6.155 -0,3%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,27 +2,0%Nas 25.386 +0,9%Bitcoin 69.194 +0,9%Euro 1,1195 +0,1%Öl 103,1 -1,6%Gold 3.934 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Lukratives Tesla-Investment?

S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Tesla-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Tesla-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Tesla-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
358.80 EUR -2.35 EUR -0.65 %
Charts | News | Analysen

Das Tesla-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Tesla-Papier an diesem Tag bei 12,49 USD. Bei einem Tesla-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 800,341 Tesla-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Tesla-Papiers auf 403,82 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 323.193,81 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3.131,94 Prozent angezogen.

Insgesamt war Tesla zuletzt 1,58 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Josh Edelson/AFP/Getty Images

Aktuelle Tesla Aktie News

Werbung

Tesla Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
26.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
26.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Tesla Overweight Barclays Capital
23.10.26 Tesla Kaufen DZ BANK
22.10.26 Tesla Neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.