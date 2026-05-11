S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Tesla-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Tesla-Performance im Blick

Vor Jahren in Tesla eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Tesla-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 196,63 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Tesla-Aktie investiert, befänden sich nun 5,086 Tesla-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Tesla-Papiers auf 445,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.263,13 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 126,31 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Tesla eine Börsenbewertung in Höhe von 1,61 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net