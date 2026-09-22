S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tesla von vor 3 Jahren abgeworfen

Profitable Tesla-Anlage?

22.09.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Tesla eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Tesla-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 244,88 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 USD in die Tesla-Aktie investierten, hätten nun 40,836 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15.325,87 USD, da sich der Wert eines Tesla-Anteils am 21.09.2026 auf 375,30 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53,26 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Tesla belief sich zuletzt auf 1,44 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net