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Dividendenrendite

S&P 500-Titel Texas Pacific Land-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Texas Pacific Land Aktionären eine Freude

S&P 500-Titel Texas Pacific Land-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Texas Pacific Land Aktionären eine Freude

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Texas Pacific Land-Anteilseigner über die Auszahlung einer Dividende in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Pacific Land Corp Registered Shs
256.60 EUR -36.80 EUR -12.54 %
Charts | News | Analysen

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Texas Pacific Land am 05.11.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 2,13 USD beschlossen. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vorjahresvergleich um 25,29 Prozent an. Die gesamte Dividendenausschüttung von Texas Pacific Land beläuft sich auf 147,80 Mio. USD. Damit wurde die Texas Pacific Land-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 57,44 Prozent verkleinert.

Dividendenrendite im Fokus

Via New York beendete die Texas Pacific Land-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 272,18 USD. Das Texas Pacific Land-Papier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 0,74 Prozent. Damit hat die Dividendenrendite im Vergleich zu Vorjahr zugenommen. Damals betrug sie noch 0,46 Prozent.

Aktienkursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Texas Pacific Land-Kurs via New York um 19,24 Prozent reduziert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite mit -19,03 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Texas Pacific Land

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 2,40 USD voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 0,88 Prozent steigen.

Basisdaten von Dividenden-Titel Texas Pacific Land

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Texas Pacific Land steht aktuell bei 19,809 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Texas Pacific Land verfügt über ein KGV von aktuell 41,19. Der Umsatz von Texas Pacific Land belief sich in 2025 auf 798,190 Mio. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 6,97 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

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