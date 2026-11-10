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The Cigna Group Registered-Anlage

S&P 500-Titel The Cigna Group Registered-Aktie: Hätte sich eine Investition in The Cigna Group Registered von vor 3 Jahren bezahlt gemacht?

Vor Jahren in The Cigna Group Registered eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
The Cigna Group Registered Shs
262.00 EUR -0.70 EUR -0.27 %
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Heute vor 3 Jahren wurde das The Cigna Group Registered-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der The Cigna Group Registered-Aktie betrug an diesem Tag 293,21 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die The Cigna Group Registered-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,411 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des The Cigna Group Registered-Papiers auf 295,60 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.008,15 USD wert. Mit einer Performance von +0,82 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von The Cigna Group Registered belief sich zuletzt auf 76,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
20.07.18 Express Scripts Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated
08.03.18 Express Scripts Equal Weight Barclays Capital
08.03.18 Cigna Overweight Barclays Capital
31.01.18 Express Scripts Outperform RBC Capital Markets
15.12.17 Express Scripts Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.