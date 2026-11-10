S&P 500-Titel The Cigna Group Registered-Aktie: Hätte sich eine Investition in The Cigna Group Registered von vor 3 Jahren bezahlt gemacht?

The Cigna Group Registered-Anlage

10.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in The Cigna Group Registered eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das The Cigna Group Registered-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der The Cigna Group Registered-Aktie betrug an diesem Tag 293,21 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die The Cigna Group Registered-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,411 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des The Cigna Group Registered-Papiers auf 295,60 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.008,15 USD wert. Mit einer Performance von +0,82 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von The Cigna Group Registered belief sich zuletzt auf 76,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net