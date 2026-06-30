S&P 500-Titel The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein The Cigna Group Registered-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in The Cigna Group Registered eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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The Cigna Group Registered-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 127,00 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,874 The Cigna Group Registered-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des The Cigna Group Registered-Papiers auf 281,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.220,31 USD wert. Die Steigerung von 1.000 USD zu 2.220,31 USD entspricht einer Performance von +122,03 Prozent.
Zuletzt ergab sich für The Cigna Group Registered eine Börsenbewertung in Höhe von 76,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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The Cigna Group Registered Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.07.18
|Express Scripts Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|08.03.18
|Express Scripts Equal Weight
|Barclays Capital
|08.03.18
|Cigna Overweight
|Barclays Capital
|31.01.18
|Express Scripts Outperform
|RBC Capital Markets
|15.12.17
|Express Scripts Outperform
|Robert W. Baird & Co. Incorporated