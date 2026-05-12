S&P 500-Titel The Cigna Group Registered-Aktie: So viel hätte eine Investition in The Cigna Group Registered von vor einem Jahr gekostet
Vor Jahren in The Cigna Group Registered eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit The Cigna Group Registered-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das The Cigna Group Registered-Papier an diesem Tag bei 321,96 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die The Cigna Group Registered-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,311 The Cigna Group Registered-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 18.05.2026 auf 286,69 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 89,05 USD wert. Das entspricht einem Minus von 10,95 Prozent.
Am Markt war The Cigna Group Registered jüngst 75,31 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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