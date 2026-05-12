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The Cigna Group Registered-Investition im Blick

S&P 500-Titel The Cigna Group Registered-Aktie: So viel hätte eine Investition in The Cigna Group Registered von vor einem Jahr gekostet

19.05.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in The Cigna Group Registered eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
The Cigna Group Registered Shs
245,90 EUR 1,50 EUR 0,61%
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit The Cigna Group Registered-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das The Cigna Group Registered-Papier an diesem Tag bei 321,96 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die The Cigna Group Registered-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,311 The Cigna Group Registered-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 18.05.2026 auf 286,69 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 89,05 USD wert. Das entspricht einem Minus von 10,95 Prozent.

Am Markt war The Cigna Group Registered jüngst 75,31 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Nachrichten zu The Cigna Group Registered Shs

DatumMeistgelesen

Analysen zu The Cigna Group Registered Shs

DatumRatingAnalyst
20.07.2018Express Scripts NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
08.03.2018Express Scripts Equal WeightBarclays Capital
08.03.2018Cigna OverweightBarclays Capital
31.01.2018Express Scripts OutperformRBC Capital Markets
15.12.2017Express Scripts OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
DatumRatingAnalyst
08.03.2018Cigna OverweightBarclays Capital
31.01.2018Express Scripts OutperformRBC Capital Markets
15.12.2017Express Scripts OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
14.12.2017Express Scripts BuyMaxim Group
04.12.2017Express Scripts BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.07.2018Express Scripts NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
08.03.2018Express Scripts Equal WeightBarclays Capital
19.09.2017Express Scripts Sector PerformRBC Capital Markets
21.07.2017Express Scripts HoldNeedham & Company, LLC
26.04.2017Express Scripts HoldEdward Jones
DatumRatingAnalyst
22.02.2016Express Scripts SellDeutsche Bank AG
13.01.2009CIGNA sellCitigroup Corp.
07.11.2007CIGNA underweightLehman Brothers Inc.
02.11.2006Update CIGNA Corp.: UnderweightLehman Brothers

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