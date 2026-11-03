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The Cigna Group Registered-Performance im Blick

S&P 500-Titel The Cigna Group Registered-Aktie: So viel hätten Anleger an einem The Cigna Group Registered-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen The Cigna Group Registered-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
The Cigna Group Registered Shs
262.40 EUR -2.10 EUR -0.79 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der The Cigna Group Registered-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das The Cigna Group Registered-Papier bei 258,62 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,387 The Cigna Group Registered-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.11.2026 114,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 295,19 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,14 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von The Cigna Group Registered belief sich jüngst auf 78,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
20.07.18 Express Scripts Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated
08.03.18 Express Scripts Equal Weight Barclays Capital
08.03.18 Cigna Overweight Barclays Capital
31.01.18 Express Scripts Outperform RBC Capital Markets
15.12.17 Express Scripts Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated

Information

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