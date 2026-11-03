S&P 500-Titel The Cigna Group Registered-Aktie: So viel hätten Anleger an einem The Cigna Group Registered-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen The Cigna Group Registered-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der The Cigna Group Registered-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das The Cigna Group Registered-Papier bei 258,62 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,387 The Cigna Group Registered-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.11.2026 114,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 295,19 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,14 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von The Cigna Group Registered belief sich jüngst auf 78,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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