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Investmentbeispiel

S&P 500-Titel The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Verlust hätte ein The Cigna Group Registered-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren The Cigna Group Registered-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
The Cigna Group Registered Shs
252.00 EUR 1.00 EUR 0.40 %
Charts | News | Analysen

Am 13.10.2023 wurde die The Cigna Group Registered-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 305,09 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,328 The Cigna Group Registered-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 92,87 USD, da sich der Wert eines The Cigna Group Registered-Papiers am 12.10.2026 auf 283,34 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,13 Prozent verringert.

Der Börsenwert von The Cigna Group Registered belief sich zuletzt auf 74,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle The Cigna Group Registered Aktie News

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
20.07.18 Express Scripts Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated
08.03.18 Express Scripts Equal Weight Barclays Capital
08.03.18 Cigna Overweight Barclays Capital
31.01.18 Express Scripts Outperform RBC Capital Markets
15.12.17 Express Scripts Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated

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