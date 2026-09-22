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The Mosaic-Investmentbeispiel

S&P 500-Titel The Mosaic-Aktie: So viel hätte eine Investition in The Mosaic von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in The Mosaic-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
The Mosaic Co
20.58 EUR -0.40 EUR -1.91 %
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der The Mosaic-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren The Mosaic-Anteile an diesem Tag 33,43 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 299,133 The Mosaic-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7.200,12 USD, da sich der Wert eines The Mosaic-Papiers am 21.09.2026 auf 24,07 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 28,00 Prozent eingebüßt.

The Mosaic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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The Mosaic Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für The Mosaic nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
27.02.23 The Mosaic Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.23 The Mosaic Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.08.20 The Mosaic Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.05.20 The Mosaic buy UBS AG
17.03.20 The Mosaic Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

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