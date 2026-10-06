S&P 500-Titel The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in The Mosaic von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in The Mosaic-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades The Mosaic-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 38,36 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die The Mosaic-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,069 The Mosaic-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 555,01 USD, da sich der Wert eines The Mosaic-Papiers am 05.10.2026 auf 21,29 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 44,50 Prozent abgenommen.
Alle The Mosaic-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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