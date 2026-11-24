S&P 500-Titel The Mosaic-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in The Mosaic von vor 3 Jahren angefallen
Anleger, die vor Jahren in The Mosaic-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurde die The Mosaic-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der The Mosaic-Aktie betrug an diesem Tag 36,41 USD. Wer vor 3 Jahren 10.000 USD in die The Mosaic-Aktie investiert hat, hat nun 274,650 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (20,09 USD), wäre die Investition nun 5.517,71 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 44,82 Prozent.
The Mosaic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf The Mosaic
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf The Mosaic
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen