The Mosaic-Investition

Anleger, die vor Jahren in The Mosaic-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde die The Mosaic-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der The Mosaic-Aktie betrug an diesem Tag 36,41 USD. Wer vor 3 Jahren 10.000 USD in die The Mosaic-Aktie investiert hat, hat nun 274,650 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (20,09 USD), wäre die Investition nun 5.517,71 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 44,82 Prozent.

The Mosaic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net