S&P 500-Titel TKO GROUP-Aktie: Dieser Dividendenausschüttung blicken TKO GROUP-Aktionäre entgegen

Dividendenveränderung

So viel Dividende zahlt Dividendenaktie TKO GROUP.

Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Papier TKO GROUP am 10.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 2,30 USD je Aktie beschlossen. Die Gesamtausschüttung von TKO GROUP beziffert sich auf 640,74 Mio. USD. Damit wurde die TKO GROUP-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 852,63 Prozent aufgebessert.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Schlussendlich notierte die TKO GROUP-Aktie am Tag der Hauptversammlung via New York bei 206,43 USD. Für das Jahr 2025 verzeichnet die TKO GROUP-Aktie eine Dividendenrendite von 1,10 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,00 Prozent.

Aktienkurs verglichen mit tatsächlicher Rendite

In einem Zeitraum von 5 Jahren blieb der TKO GROUP-Kurs im New York-Handel auf gleichem Niveau. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) und der TKO GROUP-Kurs weisen für den Zeitraum eine nahezu identische Performance auf.

Dividendenprognose von TKO GROUP

Für das Jahr 2026 sehen Analysten von FactSet eine Senkung der Dividende auf 1,54 USD voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Abnahme auf 0,74 Prozent bedeuten.

Schlüsseldaten von TKO GROUP

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens TKO GROUP steht aktuell bei 15,297 Mrd. USD. TKO GROUP besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 92,53. Im Jahr 2025 erwirtschaftete TKO GROUP einen Umsatz von 4,735 Mrd.USD sowie ein EPS von 2,26 USD.

Redaktion finanzen.net