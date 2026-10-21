DAX 25.634 +1,3%ESt50 6.202 +1,3%MSCI World 4.922 +0,2%Top 10 Crypto 11,15 +2,9%Nas 26.612 +0,7%Bitcoin 74.849 +1,3%Euro 1,1225 -0,1%Öl 109,2 +0,3%Gold 4.132 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Langfristige Investition

S&P 500-Titel TKO GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TKO GROUP-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in TKO GROUP-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TKO GROUP
176.69 USD -2.95 USD -1.64 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem TKO GROUP-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 77,97 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in TKO GROUP-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,825 TKO GROUP-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 179,64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.303,96 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 130,40 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von TKO GROUP belief sich zuletzt auf 12,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle TKO GROUP Aktie News

Werbung

TKO GROUP Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TKO GROUP nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.