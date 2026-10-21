S&P 500-Titel TKO GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TKO GROUP-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in TKO GROUP-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem TKO GROUP-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 77,97 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in TKO GROUP-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,825 TKO GROUP-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 179,64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.303,96 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 130,40 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von TKO GROUP belief sich zuletzt auf 12,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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