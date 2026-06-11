Langfristige Performance

S&P 500-Titel TKO GROUP-Aktie: So viel hätte eine Investition in TKO GROUP von vor einem Jahr abgeworfen

24.06.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in TKO GROUP-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

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Werte in diesem Artikel Aktien TKO GROUP 204,02 USD 1,32 USD 0,65% Charts|News|Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde das TKO GROUP-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des TKO GROUP-Papiers betrug an diesem Tag 176,89 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 56,532 TKO GROUP-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des TKO GROUP-Papiers auf 202,70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11.459,10 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14,59 Prozent angezogen. Die Marktkapitalisierung von TKO GROUP belief sich zuletzt auf 14,76 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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