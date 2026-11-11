S&P 500-Titel TKO GROUP-Aktie: So viel hätte eine Investition in TKO GROUP von vor einem Jahr abgeworfen

Frühe Investition

11.11.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in TKO GROUP eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem TKO GROUP-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 179,68 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die TKO GROUP-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,565 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen TKO GROUP-Papiere wären am 10.11.2026 1.108,75 USD wert, da der Schlussstand 199,22 USD betrug. Mit einer Performance von +10,87 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von TKO GROUP bezifferte sich zuletzt auf 14,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net