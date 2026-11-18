S&P 500-Titel TKO GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TKO GROUP-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen TKO GROUP-Einstiegs gewesen.
TKO GROUP-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 78,32 USD wert. Bei einem TKO GROUP-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 127,681 TKO GROUP-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 24.000,26 USD, da sich der Wert eines TKO GROUP-Anteils am 17.11.2026 auf 187,97 USD belief. Damit wäre die Investition 140,00 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für TKO GROUP eine Börsenbewertung in Höhe von 13,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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