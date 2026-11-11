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TransDigm Group-Anlage unter der Lupe

S&P 500-Titel TransDigm Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TransDigm Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TransDigm Group-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TransDigm Group IncShs
1,097.00 EUR 15.00 EUR 1.39 %
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Das TransDigm Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen TransDigm Group-Anteile an diesem Tag bei 656,21 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,524 TransDigm Group-Aktien. Die gehaltenen TransDigm Group-Anteile wären am 10.11.2026 1.867,60 USD wert, da der Schlussstand 1.225,54 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 86,76 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte TransDigm Group einen Börsenwert von 66,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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TransDigm Group Analysen

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
11.10.18 TransDigm Group Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated
29.03.18 TransDigm Group Overweight Barclays Capital
19.01.17 TransDigm Group Buy SunTrust
12.01.17 TransDigm Group Outperform RBC Capital Markets
15.11.16 TransDigm Group Buy Deutsche Bank AG

Information

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