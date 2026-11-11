S&P 500-Titel TransDigm Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TransDigm Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

TransDigm Group-Anlage unter der Lupe

11.11.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TransDigm Group-Aktie gebracht.

Das TransDigm Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen TransDigm Group-Anteile an diesem Tag bei 656,21 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,524 TransDigm Group-Aktien. Die gehaltenen TransDigm Group-Anteile wären am 10.11.2026 1.867,60 USD wert, da der Schlussstand 1.225,54 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 86,76 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte TransDigm Group einen Börsenwert von 66,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net