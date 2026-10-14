S&P 500-Titel TransDigm Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TransDigm Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Rentabler TransDigm Group-Einstieg?

14.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in TransDigm Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das TransDigm Group-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 635,74 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,157 TransDigm Group-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 1.112,39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 174,98 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +74,98 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von TransDigm Group bezifferte sich zuletzt auf 61,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net