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Rentabler TransDigm Group-Einstieg?

S&P 500-Titel TransDigm Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TransDigm Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in TransDigm Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TransDigm Group IncShs
986.50 EUR -9.00 EUR -0.90 %
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Vor 5 Jahren wurde das TransDigm Group-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 635,74 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,157 TransDigm Group-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 1.112,39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 174,98 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +74,98 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von TransDigm Group bezifferte sich zuletzt auf 61,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
11.10.18 TransDigm Group Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated
29.03.18 TransDigm Group Overweight Barclays Capital
19.01.17 TransDigm Group Buy SunTrust
12.01.17 TransDigm Group Outperform RBC Capital Markets
15.11.16 TransDigm Group Buy Deutsche Bank AG

Information

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