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S&P 500-Titel TransDigm Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TransDigm Group von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in TransDigm Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TransDigm Group IncShs
1,068.00 EUR -9.00 EUR -0.84 %
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit TransDigm Group-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 882,08 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die TransDigm Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,113 Anteilen. Die gehaltenen TransDigm Group-Anteile wären am 03.11.2026 136,95 USD wert, da der Schlussstand 1.208,04 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 36,95 Prozent.

Der Börsenwert von TransDigm Group belief sich zuletzt auf 67,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
11.10.18 TransDigm Group Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated
29.03.18 TransDigm Group Overweight Barclays Capital
19.01.17 TransDigm Group Buy SunTrust
12.01.17 TransDigm Group Outperform RBC Capital Markets
15.11.16 TransDigm Group Buy Deutsche Bank AG

Information

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