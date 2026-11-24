Rentables Twilio A-Investment?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Twilio A-Aktien gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Twilio A -Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 35,68 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,803 Twilio A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Twilio A-Aktie auf 184,43 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 516,90 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 416,90 Prozent angezogen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Twilio A

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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