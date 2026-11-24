S&P 500-Titel Twilio A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Twilio A-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Twilio A-Aktien gewesen.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Twilio A-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 35,68 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,803 Twilio A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Twilio A-Aktie auf 184,43 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 516,90 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 416,90 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Twilio A betrug jüngst 26,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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