S&P 500-Titel Twilio A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Twilio A von vor einem Jahr abgeworfen

Frühe Anlage

06.10.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Twilio A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Twilio A-Papier statt. Der Schlusskurs des Twilio A-Papiers betrug an diesem Tag 109,70 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 91,158 Twilio A-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 27.430,26 USD, da sich der Wert eines Twilio A-Papiers am 05.10.2026 auf 300,91 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 174,30 Prozent.

Insgesamt war Twilio A zuletzt 46,28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net