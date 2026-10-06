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S&P 500-Titel Twilio A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Twilio A von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Twilio A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Twilio Inc (A)
255.20 EUR -3.60 EUR -1.39 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Twilio A-Papier statt. Der Schlusskurs des Twilio A-Papiers betrug an diesem Tag 109,70 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 91,158 Twilio A-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 27.430,26 USD, da sich der Wert eines Twilio A-Papiers am 05.10.2026 auf 300,91 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 174,30 Prozent.

Insgesamt war Twilio A zuletzt 46,28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Twilio A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Twilio A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
18.06.19 Twilio A Buy Needham & Company, LLC
01.05.19 Twilio A Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.
13.02.19 Twilio A Buy Canaccord Adams
13.02.19 Twilio A Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.
07.11.18 Twilio A Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.

Information

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