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S&P 500-Titel Twilio A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Twilio A von vor 5 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Twilio A-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Twilio Inc (A)
227.80 EUR 9.30 EUR 4.26 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Twilio A-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 366,59 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,728 Twilio A-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 257,29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 701,85 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 29,82 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Twilio A eine Börsenbewertung in Höhe von 37,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Twilio A Aktie News

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Twilio A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Twilio A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
18.06.19 Twilio A Buy Needham & Company, LLC
01.05.19 Twilio A Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.
13.02.19 Twilio A Buy Canaccord Adams
13.02.19 Twilio A Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.
07.11.18 Twilio A Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.

Information

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