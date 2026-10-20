S&P 500-Titel Twilio A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Twilio A von vor 5 Jahren bedeutet
Investoren, die vor Jahren in Twilio A-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades Twilio A-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 366,59 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,728 Twilio A-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 257,29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 701,85 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 29,82 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für Twilio A eine Börsenbewertung in Höhe von 37,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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