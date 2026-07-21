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Uber-Investment

S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 3 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Uber-Investment gewesen.

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Am 24.07.2023 wurde das Uber-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 47,32 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in Uber-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,133 Uber-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 68,91 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1.456,26 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +45,63 Prozent.

Der Börsenwert von Uber belief sich jüngst auf 143,04 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Uber-Papiere an der Börse NYSE war der 10.05.2019. Den ersten Handelstag begann das Uber-Papier bei 42,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

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28.05.26 Uber Buy Jefferies & Company Inc.
08.02.23 Uber Outperform RBC Capital Markets
17.11.21 Uber Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.09.21 Uber Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.12.20 Uber overweight JP Morgan Chase & Co.