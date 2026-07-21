S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Uber-Investment gewesen.
Am 24.07.2023 wurde das Uber-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 47,32 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in Uber-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,133 Uber-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 68,91 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1.456,26 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +45,63 Prozent.
Der Börsenwert von Uber belief sich jüngst auf 143,04 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Uber-Papiere an der Börse NYSE war der 10.05.2019. Den ersten Handelstag begann das Uber-Papier bei 42,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.05.26
|Uber Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.02.23
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.21
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.21
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.20
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.