S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Uber gewesen.
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Uber-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 46,51 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Uber-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,150 Uber-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 70,87 USD gerechnet, wäre die Investition nun 152,38 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 52,38 Prozent angezogen.
Uber erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 144,66 Mrd. USD. Am 10.05.2019 wurden Uber-Anteile zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Uber-Papier bei 42,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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