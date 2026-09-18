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Lohnendes Uber-Investment?

S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Uber gewesen.

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Uber-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 46,51 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Uber-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,150 Uber-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 70,87 USD gerechnet, wäre die Investition nun 152,38 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 52,38 Prozent angezogen.

Uber erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 144,66 Mrd. USD. Am 10.05.2019 wurden Uber-Anteile zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Uber-Papier bei 42,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
28.05.26 Uber Buy Jefferies & Company Inc.
08.02.23 Uber Outperform RBC Capital Markets
17.11.21 Uber Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.09.21 Uber Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.12.20 Uber overweight JP Morgan Chase & Co.

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