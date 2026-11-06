S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Uber von vor einem Jahr bedeutet

Lohnendes Uber-Investment?

06.11.26 16:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Uber-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Uber-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 92,12 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Uber-Aktie investiert, befänden sich nun 10,855 Uber-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.11.2026 746,63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 68,78 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,34 Prozent verringert.

Am Markt war Uber jüngst 142,34 Mrd. USD wert. Der erste Handelstag der Uber-Aktie an der Börse NYSE war der 10.05.2019. Der Erstkurs des Uber-Anteils belief sich damals auf 42,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net