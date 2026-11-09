S&P 500-Titel UDR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UDR von vor 10 Jahren eingebracht

UDR-Performance

09.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in UDR eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die UDR-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die UDR-Aktie bei 34,47 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die UDR-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 290,107 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 10.612,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36,58 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 6,12 Prozent vermehrt.

UDR war somit zuletzt am Markt 11,62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net