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UDR-Performance

S&P 500-Titel UDR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UDR von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in UDR eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UDR Inc
32.63 EUR -0.18 EUR -0.55 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurde die UDR-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die UDR-Aktie bei 34,47 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die UDR-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 290,107 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 10.612,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36,58 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 6,12 Prozent vermehrt.

UDR war somit zuletzt am Markt 11,62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
01.06.18 UDR Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
22.02.18 UDR Overweight Cantor Fitzgerald
08.11.17 UDR Sector Perform RBC Capital Markets
05.10.17 UDR Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
01.09.17 UDR Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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