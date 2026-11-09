S&P 500-Titel UDR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UDR von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in UDR eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren wurde die UDR-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die UDR-Aktie bei 34,47 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die UDR-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 290,107 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 10.612,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36,58 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 6,12 Prozent vermehrt.
UDR war somit zuletzt am Markt 11,62 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf UDR
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UDR
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen