S&P 500-Titel UDR-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UDR-Investment von vor 3 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in UDR-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades UDR-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das UDR-Papier an diesem Tag 33,59 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in UDR-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,977 UDR-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 106,70 USD, da sich der Wert eines UDR-Papiers am 23.10.2026 auf 35,84 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 6,70 Prozent gleich.
UDR wurde am Markt mit 11,49 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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